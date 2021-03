Mann läuft zwischen Gleisen: Gleich zwei ICE-Notbremsungen

Zwei Polizisten aus Nordrhein-Westfalen, die zufällig an Bord des Zuges waren, hätten dann in Absprache mit dem Zugleiter den Mann gestellt. Es handele sich um einen 23-Jährigen aus Hünstetten, der «verwirrt» gewirkt habe und seiner Mutter übergeben wurde. Ihm werde nun ein schwerer Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen, hieß es. Auf der ICE-Strecke nach Köln kam es infolge des Zwischenfalls zu Verspätungen von 14 ICEs, bis die Strecke nach gut einer Stunde wieder freigegeben werden konnte.

