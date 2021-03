Astrazeneca-Impfungen in NRW gehen weiter - auch für Lehrer

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen werden die Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca am Freitag wieder aufgenommen. «Die Unterbrechung war wichtig und richtig, um vertrauensvoll weiterimpfen zu können», teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Donnerstagabend mit. «Wir werden genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben: Astrazeneca wird den Berufsgruppen zur Verfügung gestellt, bei denen die Impfungen bereits angelaufen sind.» Dazu gehörten auch Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Förderschulen. «Wir setzen jetzt alles daran, die abgesagten Impftermine schnell neu zu vergeben», so Laumann.

Von dpa