Angriff auf Prostituierte: Urteil erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um den gefährlichen Angriff auf eine Prostituierte will das Düsseldorfer Landgericht am heutigen Freitag das Urteil sprechen. Zuvor müssen noch die Plädoyers gehalten werden. Der 51 Jahre alte Angeklagte soll die Frau in der Nacht zum 4. Juli 2020 in einem Neusser Hotel angegriffen haben. Die Prostituierte hatte ausgesagt, der Mann habe versucht, ihr das Genick zu brechen.

Von dpa