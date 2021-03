Demonstrationen von Fridays for Future in mehreren Städten

Köln (dpa/lnw) - Klimaaktivisten von Fridays for Future haben am Freitag in mehreren nordrhein-westfälischen Städten demonstriert. Die Bewegung hatte zum siebten «globalen Klimastreik» aufgerufen, um mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. In Köln etwa protestierten jeweils bis zu 250 Menschen an sechs Plätzen mit Plakaten oder Straßenkreidebildern. Auf Schildern hieß es unter anderem «Wir sind jung und brauchen die Welt».