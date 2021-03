Flucht endet auf einem Acker

Hamm (dpa/lnw) - Bei der Flucht vor der Polizei ist ein 37-jähriger Autofahrer in einem Acker steckengeblieben. Der Mann hatte in Hamm zwei parkende Autos beschädigt. Als die Besitzerin des Autos drohte die Polizei zu rufen, fuhr der 37-Jährige davon, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Anfangs wurde der Flüchtende am Donnerstagabend von einem aufmerksamen Bürger verfolgt, hieß es. Nach dem Eintreffen des Streifenwagens versuchte der 37-Jährige seine Flucht über einen Acker fortzusetzen. Dort endete die Verfolgungsfahrt und der Flüchtende wurde festgenommen. Der Autofahrer stand nach Angaben der Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Von dpa