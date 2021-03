Corona-Inzidenzwert in NRW klettert weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Corona-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen klettert weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Freitagmorgen 96,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche aus. Am Donnerstag hatte die wichtige Kennziffer bei 92,1 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten 3474 Fälle von Neuinfektionen innerhalb eines Tages und 35 weitere Todesfälle.