Daniel Krüger neuer Geschäftsführer des Galopper-Verbandes

Köln (dpa/lnw) - Daniel Krüger ist neuer Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Galopp mit Sitz in Köln. Der Vorstand berief den 46-Jährigen auf Vorschlag des Präsidenten Michael Vesper in sein neues Amt. Krüger beginnt seine Tätigkeit am 1. Mai. Er war bisher Geschäftsführer der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen, welche neben den deutschen Rennvereinen und Aktivenverbänden den Gesamtverband bilden. Der einstige Basketball-Manager Jan Pommer hatte die Funktion ein Jahr lang angesichts der Corona-Pandemie kommissarisch inne, konzentriert sich nun aber wieder auf die Geschäftsführertätigkeit der Wirtschaftsbetriebe des Verbandes.

Von dpa