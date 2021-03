Mitbewohner in Ahlen ermordet? 20-Jähriger in U-Haft

Ahlen (dpa/lnw) - Ein 20-Jähriger, der auf einer Polizeiwache die Tötung seines Mitbewohners in Ahlen gestanden hatte, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, das Opfer in der westfälischen Stadt heimtückisch ermordet und später einen Brand in der Wohnung gelegt zu haben, um die Straftat zu verdecken, teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Freitag mit. Einer Obduktion zufolge waren Messerstiche in den Oberkörper des 21-Jährigen ursächlich für seinen Tod.