Laschet: Keine weiteren Öffnungen in NRW ab Montag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts wieder stark steigender Corona-Neuinfektionen wird es in Nordrhein-Westfalen nach Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ab Montag keine weiteren Lockerungen geben. «Es kann ab dem 22. März keine weiteren Öffnungen geben», sagte Laschet am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags. Am Montag wollen die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Von dpa