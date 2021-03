Grüne im Landtag fordern Stopp der Corona-Öffnungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts wieder stark steigender Corona-Neuinfektionen haben die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag einen bundesweiten Stopp weiterer geplanten Öffnungen gefordert. Bund und Länder müssten bei ihren Beratungen am Montag eine Neujustierung vornehmen, sagte Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf. «Alles andere wäre unverantwortlich.» Schon für die Anfang März vereinbarten Öffnungen habe es angesichts der schleppenden Test- und Impfkampagne gar keine Voraussetzungen gegeben.

Von dpa