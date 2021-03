Gisdol im Endspiel mit vier Änderungen: Reyna ersetzt Reus

Köln (dpa) - Markus Gisdol kämpft mit vier Änderungen in der Startelf um seinen Job beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, beginnt aber wieder ohne gelernten Stürmer. Im Spiel gegen Borussia Dortmund, das als persönliches Endspiel für den Coach gilt, beginnen gegenüber dem 1:2 in der Vorwoche bei Union Berlin Rafael Czichos, Kingsley Ehizibue, Ismail Jakobs und Dominick Drexler. Neben dem gesperrten Jannes Horn, Salih Özcan und Elvis Rexhbecaj rutschte überraschend auch Ex-Nationalspieler Max Meyer aus der Startformation. Da es Sebastian Andersson entgegen erster Hoffnungen doch nicht in den Kader schaffte und der vor der Saison angeblich vom BVB umworbene Emmanuel Dennis wieder auf der Bank sitzt, spielen die Kölner wieder einmal ohne echten Angreifer.

Von dpa