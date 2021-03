Nein zur Schulschließung: Dortmund kritisiert Regierung

Wegen gestiegener Inzidenzwerte in der Ruhrgebietsstadt wollte der Kommunalpolitiker von kommendem Montag an Schulen und Kitas schließen. Die Landesregierung lehnte den Antrag am Freitag aber ab und begründete dies unter anderem mit Kinder- und Jugendrechten, die «nicht einseitig aus Infektionsschutzgründen vollständig beschnitten werden» dürfen.

Die Großstadt hatte am Samstag eine Wocheninzidenz von 82,4. Allerdings war dieser Wert des Robert Koch-Instituts wohl zu niedrig, weil neue Meldungen fehlten. Die Stadt Dortmund teilte am Samstag mit, dass der richtige Wert wesentlich höher sei und am Sonntagmorgen bei mehr als 100 liegen werde, und zwar bei 106,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Das Nein aus Düsseldorf quittierte der Dortmunder Sozialdemokrat mit heftigem Kopfschütteln. Weil die Landesregierung die Schulen vor den Osterferien offenhalten wolle, werde die Dynamik des Infektionsgeschehens zunehmen, warnte er. «Eine längerfristige Schließung der Schulen nach Ostern und damit ein weit größerer Schaden für unsere Kinder und Jugendlichen sind damit praktisch vorgezeichnet.» Es sei eine «absurde Situation», sagte Westphal. «Wir sehen genau, was auf uns zu kommt. Aber handeln dürfen wir nicht.» Er verglich die aktuelle Pandemielage mit einer Fahrt gegen eine Mauer, die schon zu sehen sei. «Bremsen ist nicht vorgesehen, denn diese Landesregierung will die freie Fahrt nicht gefährden.»

