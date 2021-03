1:3 in Düren: BR Volleys droht das Halbfinal-Aus

Düren/Berlin (dpa) - Den Berlin Volleys droht im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft schon im Halbfinale das Aus. Zum Auftakt der Playoff-Serie Best of three bezog der Hauptstadtklub bei den SWD powervolleys Düren am Samstag eine empfindliche und hochverdiente 1:3 (17:25, 18:25, 25:20, 21:25)-Niederlage. Damit fehlt den Rheinländern nur noch ein Sieg zum Einzug ins Finale.

Von dpa