Dortmund (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische FDP entscheidet am heutigen Sonntag in Dortmund über ihre Kandidaten-Liste für die Bundestagswahl am 26. September. Gewählt werden sollen etwa 50 Kandidaten. Auf Platz 1 der Landesliste kandidiert Bundesparteichef Christian Lindner in seinem Heimatverband. 2017 waren 20 Abgeordnete aus NRW in den Bundestag eingezogen.

Trotz Corona-Pandemie sind die 400 abstimmungsberechtigten Delegierten zur Landeswahlversammlung in die Dortmunder Westfalenhallen geladen worden. Der Parteivorstand setzt aber darauf, dass auch Stimmrechte übertragen werden, um die Teilnehmerzahl zu reduzieren. Eine Schnelltest-Straße für alle Delegierten sowie Masken- und Abstandsgebote sollen vor Ort für Sicherheit sorgen.

