2019 waren zu dem weltweit beachteten Event in Nordrhein-Westfalen über die Pfingsttage laut Veranstalter rund 30 000 Menschen gekommen. 2020 konnten die Musiker nur vor wenigen akkreditierten Journalisten und Technikern spielen, alle Konzerte wurden aber per Livestream übertragen. Für die 50. Ausgabe des Festivals vom 21. bis 24. Mai 2021 will der künstlerische Leiter Tim Isfort das Programm am Mittwoch (24.3.) vorstellen.

Geplant seien wieder dezentrale Konzertorte in der niederrheinischen Stadt. Es werde auch einen Länderschwerpunkt geben, der der weltweiten Ausrichtung des Festivals Rechnung trage, sagte der Sprecher.

