Leiche auf Feldweg gefunden: Opfer eines Gewaltverbrechens

Mechernich (dpa/lnw) - Eine Leiche ist auf einem Feldweg in Mechernich (Kreis Euskirchen) gefunden worden. Der Mann sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte eine Sprecherin der zuständigen Aachener Staatsanwaltschaft am Sonntag. Der Fund war am späten Samstagnachmittag. Die Bonner Mordkommission nahm ihre Arbeit auf. Man warte auf das Ergebnis der Obduktion, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Nähere Angaben wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Von dpa