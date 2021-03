Plädoyers im Prozess um Sabotage an ICE-Strecke erwartet

Wiesbaden (dpa) - Im Prozess um eine mutmaßliche Sabotage auf der ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln werden am heutigen Montag die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft in dem Verfahren vor dem Landgericht Wiesbaden dem 52 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord vor. Der Mann soll nahe der Theißtalbrücke bei Niedernhausen im Taunus Schienenbefestigungen abmontiert haben. Laut Anklage war das Ziel, einen Zug entgleisen zu lassen. Mehr als 400 Züge passierten an mehreren Tagen in hohem Tempo die Stelle, bis zwei ICE-Lokführer vor einem Jahr durch verändertes Fahrverhalten und Schläge aufmerksam wurden. Wenig später wurden auf einer Strecke von rund 80 Metern lose Gleise entdeckt.

Von dpa