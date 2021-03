Schlägerei mit Eisenstangen und Messer endet in Klinik

Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung mit Eisenstangen, einem Messer und einer Gaspistole sind in Oberhausen drei Menschen verletzt worden. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften an, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls am Sonntagabend waren zunächst unklar.