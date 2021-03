Kommunale Wasserversorger werben für Leitungswasser-Konsum

Berlin (dpa) - Zum Weltwassertag an diesem Montag (22. März) haben die kommunalen Wasserversorger für das Trinken von Leitungswasser geworben. Trinkwasser aus der Leitung sei immer noch der beste Durstlöscher, erklärte der Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Karsten Specht, laut einer Mitteilung. «Keine Transportwege, kein Schleppen von Flaschen, kein unnötiger Plastikmüll: All das bekommen wir zu einem unschlagbar attraktiven Preis von durchschnittlich rund 0,2 Cent pro Liter.» Es gelte jedoch, die Wasserressourcen besser zu schützen. «Es ist effektiver und wirtschaftlicher, Verunreinigungen von Wasserressourcen konsequent zu verhindern.» Ansonsten werde es immer aufwendiger und teurer, Trinkwasser in vorgeschriebener Qualität zu liefern.

Von dpa