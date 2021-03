Sonniger und milder: Wetteraufschwung in der neuen Woche

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird es im Laufe der Woche zunehmend frühlingshaft. Am Montag bleibe es zunächst bewölkt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Vereinzelt könne es leichten Regen geben. Ab Dienstag gehe es dann jedoch aufwärts: Das Wetter sei deutlich freundlicher mit mehr Sonnenstunden und weniger Regen. Auch die Temperaturen steigen von maximal neun Grad am Montag auf bis zu zwölf Grad am Dienstag. Am Mittwoch kann es laut dem Meteorologen sogar 16 Grad geben. Die Nächte bleiben allerdings kühl. Im Bergland könne es weiterhin leichten Frost geben.

Von dpa