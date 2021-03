Jugendliche sollen Mädchen bedrängt haben

Lippstadt (dpa/lnw) - Eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 12 bis 15 Jahren soll zwei Mädchen in Hamm bedrängt und begrapscht haben. Die beiden 15-jährigen Mädchen waren nach Angaben der Polizei am Freitag in der Innenstadt von der neunköpfigen Gruppe verfolgt und dann umringt worden. Jeder der neun Jungen - sie kommen aus Hamm, Duisburg, Ahlen und Soest - soll die beiden dann unsittlich berührt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach seien die Tatverdächtigen davongelaufen. Die alarmierte Polizei suchte die Jugendlichen und brachte sie zur Wache. Zwei von ihnen sind 12, zwei 13, vier 14 und einer 15 Jahre alt. Alle seien bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Auch auf der Polizeiwache hätten sie sich gegenüber den Beamten «äußerst unangemessen, respektlos und beleidigend» gezeigt, hieß es weiter.

Von dpa