Busfahrer hält nicht: Fahrgäste rufen die Polizei

Wassenberg (dpa/lnw) - Aufmerksame Fahrgäste haben einen vermutlich betrunkenen Busfahrer im Kreis Heinsberg ausgebremst. Der 67 Jahre alte Fahrer hatte die Haltewünsche der Fahrgäste ignoriert und war an den Haltestellen vorbeigefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Fahrt am Busbahnhof in Wassenberg endete, stellten die Fahrgäste den Mann zur Rede und riefen die Polizei. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte und nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Wache. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa