Schutz: Land- und Wasserwirtschaft wollen weiter kooperieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Landwirtschaft und Wasserversorger wollen ihre Zusammenarbeit zum Schutz des Trinkwassers in Nordrhein-Westfalen verstärken. Am Montag, dem Weltwassertag, unterzeichneten das Umweltministerium NRW, die Landwirtschaftskammer sowie Verbände aus Landwirtschaft, Gartenbau und Wasserversorgung ein neues Programm für einen weiteren Ausbau der freiwilligen sogenannten Wasserschutzkooperationen. Es ersetzt die bisherige Vereinbarung aus dem Jahr 1989, wie das Ministerium am Montag in Düsseldorf berichtete.

Von dpa