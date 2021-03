NRW: Fast Hälfte der Firmen bietet oder plant Corona-Tests

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fast jedes zweite Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bietet nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) in NRW bereits Corona-Tests für die Mitarbeiter an oder plant diese in Kürze. Bei den Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigen seien es sogar 75 Prozent der Firmen, fasste der Verband am Montag das Ergebnis einer Blitzumfrage bei rund 2000 Unternehmen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland zusammen.

Von dpa