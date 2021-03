Nebelmaschine bringt Treffen auf Polizeiwache ans Licht

Olpe (dpa/lnw) - Mehrere Polizisten in Olpe haben Ärger nach einem aus dem Ruder gelaufenen Treffen nach Dienstschluss an Altweiber - ausgerechnet eine Nebelmaschine brachte das umstrittene Treiben im Sozialraum der Wache mitten in der Pandemie ans Licht. Der künstliche Nebel hatte - um 0.30 Uhr in der Nacht - die Feuerwehr auf den Plan gerufen, nachdem der Feuermelder ausgelöst hatte. Das Internet-Portal «Lokalplus» hatte zuvor berichtet.

Von dpa