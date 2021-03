Minister Stamp: «Licht und Schatten» in Corona-Beschlüssen

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) sieht in den neuen Bund-Länder-Beschlüssen zu Corona-Maßnahmen «Licht und Schatten». «Ich bin sehr froh, dass es keine generellen Ausgangssperren gibt, dass wir Kitas und Schulen jetzt nicht einfach wieder schließen», sagte der Vize-Ministerpräsident am Dienstagmorgen in einem Interview des Radioprogramms WDR 2. Stamp äußerte sich auch erleichtert darüber, «dass es zumindest für die Branchen, die nicht öffnen können, auch ein zusätzliches Milliardenprogramm noch einmal geben wird».