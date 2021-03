Einbruch in Feuerwache und Garagenbrände geben Rätsel auf

Kranenburg (dpa/lnw) - Ein Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus und zwei Garagenbrände haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Kranenburg (Niederrhein) stundenlang auf Trab gehalten. Zunächst war am Montagabend gegen 21.10 Uhr ein Einbruch in die Feuerwache gemeldet worden. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass zwei der vier Hallentore geöffnet waren und ein Löschfahrzeug mit laufendem Motor und eingeschalteter Warnblinkanlage in der Halle stand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Von dpa