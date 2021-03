175 Absperrbaken verschwunden: Polizei sucht Zeugen

Werl (dpa/lnw) - «Wer kann Angaben zum Verbleib von circa 175 rot-weißen Absperrbaken machen?» Mit dieser Frage zu einem ungewöhnlichen Diebstahl sucht die Polizei in Werl (Kreis Soest) nach Zeugen. Die Kunststoffabsperrungen, die meist zur Sicherung von Baustellen verwendet werden, seien zuletzt am 19. März gegen 19.00 Uhr an der Unnaer Straße/Landstraße 969 gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Folgetag sei das Verschwinden aufgefallen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die unbekannten Diebe für den Abbau und das Verladen der Baken mindestens zwei Stunden und mehrere größere Fahrzeuge benötigten.

Von dpa