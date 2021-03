Experte Schüller: Woelki «opfert Mentor und Mitstreiter»

Der Münsteraner Professor sagte, er habe selbst als Persönlicher Referent des früheren Limburger Bischofs Franz Kamphaus gearbeitet. «Da bekommt man alle Fälle in der Post und am Telefon mit und sieht, wie der eigene Bischof handelt.» Es sei deshalb kaum glaubhaft, dass Woelki als Geheimkaplan von Meisner und später als Weihbischof in den Personalkonferenzen der Bistumsleitung nichts von Missbrauchsvorwürfen gegen verschiedene Priester mitbekommen habe.

Während das am Donnerstag veröffentlichte Gutachten zum Umgang mit Missbrauch im Erzbistum Köln dem 2017 gestorbenen Meisner mehr als 20 Pflichtverletzungen anlastet, wurde Woelki darin entlastet.

