Mordkommission: Flüchtenden Fußgänger von hinten überfahren

Rheine (dpa) - Im Anschluss an einen Tumult auf einer Kreuzung in Rheine soll ein Autofahrer versucht haben, einen flüchtenden Fußgänger umzubringen. Der 20-Jährige sei dem davon laufenden Mann mit dem Wagen auf einen Acker gefolgt und habe ihn von hinten umgefahren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das Opfer sei über den Wagen geschleudert worden und schwer verletzt auf dem Acker liegen geblieben.

Von dpa