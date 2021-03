Junges Breitmaulnashorn Willi im Dortmunder Zoo gestorben

Dortmund (dpa) - Mit etwas mehr als einem Jahr ist das noch junge Breitmaulnashorn Willi im Dortmunder Zoo gestorben. Mit lebensbedrohlichen, kolikartigen Bauchschmerzen sei der Bulle in der Nacht zu Dienstag von seinen Schmerzen erlöst und eingeschläfert worden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Dortmund am Mittwoch. Laut Angaben des Zoos war er am Dientagnachmittag überraschend erkrankt.

Von dpa