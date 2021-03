800 Karten für Pilotprojekt der BR Volleys verkauft

Die Aktion gehört zum dreiteiligen Berliner Pilotprojekt, in dessen Verlauf auch noch je ein Spiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei und in der Mercedes-Benz-Arena eine Basketball-Partie von Alba Berlin oder den Berliner Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga vor Fans stattfinden soll. Gegen Zuschauer beim Bundesliga-Derby zwischen Union und Hertha am Ostersonntag legte der Senat hingegen ein Veto ein.

Eine mögliche sportliche Wettbewerbsverzerrung nach dem 1:3 im ersten Playoff-Spiel in Düren zugunsten der Berliner sehen die Volleys nicht. «Ich bin mir sicher, auch Dürens Spieler freuen sich, endlich mal wieder vor Zuschauern auflaufen zu dürfen», sagte Manager Kaweh Niroomand. Dürens Zuspieler Tomas Kocian sagte: «Wir thematisieren das gar nicht.»

