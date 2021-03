Neuer Wolfsnachweis in der Eifel

Nettersheim (dpa/lnw) - Aus der Eifel gibt es einen neuen Wolfsnachweis. Ein auf einer Weide bei Nettersheim im Kreis Euskirchen entdecktes totes Schaf sei nachweislich von einem Wolf getötet worden, teilte das Düsseldorfer Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am Dienstag mit. Das tote Schaf war am 27. Februar entdeckt worden. Nach einer DNA-Analyse steht ein Wolf als Verursacher fest. Nettersheim liegt am Rand des bereits bestehenden Wolfsgebietes Eifel-Hohes Venn. Allerdings hält sich dieser dort 2019 nachgewiesene Wolf inzwischen im belgischen Teil der Region auf.