Garagenbrand: Mindestens eine Million Euro Schaden

Dorsten (dpa/lnw) - Bei einem Brand einer Halle mit etwa 30 Garagen in Dorsten (Landkreis Recklinghausen) ist ein Schaden in Höhe von mindestens einer Million Euro entstanden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Brand war am Dienstagabend gemeldet worden und hatte sich über sechs Stunden hingezogen. Auch am Mittwochnachmittag habe es noch gequalmt. Ein Sachverständiger wolle die Brandstelle zur Ermittlung der Brandursache am Freitag besichtigen, sagte ein Polizeisprecher. Vorerst sei die Ursache völlig unklar. Verletzt wurde niemand.

Von dpa