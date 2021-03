Behörden ermitteln wegen Verdachts des illegalen Schächtens

Selm (dpa/lnw) - Die Veterinärbehörden ermitteln wegen des Verdachts des illegalen Schächtens Hunderter Rinder und Schafe in einem Schlachthof im westfälischen Selm. «Wir gehen nach bisherigen Erkenntnissen dem Verdacht nach, dass es neben dem regulären Schlachtbetrieb eine Linie gab, bei der in den frühen Morgenstunden ohne entsprechende Genehmigung Tiere illegal geschächtet wurden», sagte ein Sprecher des Kreises Unna am Donnerstag. In Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (Lanuv) habe man sich nach Hinweisen einer Tierrechtsorganisation am vergangenen Donnerstag dazu entschlossen, den Hof zu schließen.

Von dpa