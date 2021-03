Maskierte dringen in Haus ein

Rheine (dpa/lnw) - Bei einem Überfall in Rheine (Kreis Steinfurt) sind drei maskierte Täter in der Nacht zu Donnerstag in ein Haus eingedrungen. Die zwei Bewohner, eine 68 jährige Frau und ein 39 Jahre alter Mann, wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Für die Fahndung setzten die Beamten vor Ort Hubschrauber und Spürhunde ein. Trotz hohen Kräfteeinsatzes blieb die Suche erfolglos, sagte eine Polizeisprecherin. Am Morgen waren die Motive und Hintergründe der Tat noch nicht bekannt. Zudem sei unklar, wie die Täter in das Haus gelangen konnten und ob sie bewaffnet waren.

Von dpa