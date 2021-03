Brand in Forstbetrieb gelöscht: Bahnlinie gesperrt

Finnentrop (dpa/lnw) - In Finnentrop (Kreis Olpe) ist in der Nacht zu Donnerstag eine holzverarbeitender Betrieb in Brand geraten. Holzspäne in einer offenen Halle hätten aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr mit. Die nahe Bahnstrecke von Siegen nach Hagen war zunächst gesperrt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die stundenlangen Löscharbeiten seien inzwischen beendet, aber die Feuerwehr sei noch vor Ort, sagte ein Polizeisprecher aus Olpe. Die Brandursache werde nun von Experten untersucht. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.

Von dpa