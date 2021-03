WestSpiel will 2 Millionen Euro: Bruchteil ausgezahlt

Duisburg (dpa/lnw) - Das landeseigene Casino-Unternehmen WestSpiel hat 2 Millionen Euro an staatlichen Corona-Hilfen für die Standorte in NRW beantragt, aber nur nur 100 000 Euro ausgezahlt bekommen. Das geht aus einer vertraulichen Landtags-Unterlage hervor. WestSpiel macht durch Schließungen der Casinos während der Pandemie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Verluste in Millionenhöhe.