Kommunalministerium will Innenstädte weiter unterstützen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Damit Innenstädte attraktiv bleiben und ihr Erscheinungsbild nicht durch leerstehende Lokale geprägt wird, will die Landesregierung langfristig Hilfsgelder bereitstellen. Der sogenannte Innenstadtfonds soll verlängert werden, wie Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf sagte.