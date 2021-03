Dieb haut Ladendetektiv Wodka-Flasche auf den Kopf

Bergheim (dpa/lnw) - Ein Dieb hat in Bergheim bei Köln einem Ladendetektiv eine volle Wodka-Flasche auf den Kopf gehauen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 46 Jahre alte Ladendetektiv in einem Supermarkt beobachtet, wie ein Mann drei Wodka-Flaschen und Zigaretten unter seiner Kleidung versteckte. Als der Detektiv ihn an der Kasse anhielt, schlug der 31-Jährige ihm die Flasche so heftig auf den Kopf, dass sie zerbrach. Der Detektiv musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Bei seiner Flucht verlor der Verdächtige ein Dokument mit seinen Personaldaten. Kurze Zeit später konnte der wohnungslose Mann festgenommen werden.

Von dpa