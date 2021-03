Recklinghausen (dpa) - Trotz Corona sollen die 75. Ruhrfestspiele in diesem Jahr vom 1. Mai bis zum 20. Juni stattfinden. Derzeit würden drei Festival-Szenarien geplant, sagte Intendant Olaf Kröck am Donnerstag in Recklinghausen. So könnten außer einem Livefestival auch Varianten in rein digitaler Form oder als Mischform stattfinden.

Von dpa