Handel mit 310 Kilogramm Drogen: Zwei Männer verhaftet

Hamburg/Gelsenkirchen (dpa/lno) - Zwei Männer, die in Hamburg mit mehreren Hundert Kilogramm Rauschgift gehandelt haben sollen, sind am Mittwoch verhaftet worden. Der 29-Jährige und der 34-Jährige würden dringend verdächtigt, sich im April und Mai 2020 insgesamt knapp 230 Kilogramm Marihuana, etwa 30 Kilogramm Haschisch und 50 Kilogramm Kokain beschafft und in Hamburg verkauft zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa