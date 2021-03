Arminia Bielefeld trennt sich im Testspiel 1:1 von St. Pauli

Bielefeld (dpa/lnw) – Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat im Testspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli einen Sieg verpasst. Am Donnerstag trennte sich die Arminia von dem Hamburger Verein mit 1:1 (1:1). Bei der Partie auf dem Trainingsgelände der Ostwestfalen ging St. Pauli bereits in der 2. Minute durch Lukas Daschner in Führung, ehe Andreas Voglsammer (16. Minute) für Bielefeld zum Endstand ausglich. Im zweiten Abschnitt vergab die Arminia die Chancen zum möglichen Siegtreffer.

