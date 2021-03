Modeunternehmen Gerry Weber beruft neue Vorstandschefin

Halle/Westfalen (dpa) - Das Modeunternehmen Gerry Weber bekommt eine neue Chefin. Angelika Schindler-Obenhaus, die bisher als Chief Operating Officer (COO) für das Tagesgeschäft zuständig ist, werde mit der Hauptversammlung am 10. Juni für drei Jahre zur Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte Gerry Weber am Donnerstag mit. Die 58-Jährige tritt die Nachfolge von Alexander Gedat an, der im Februar 2020 die Funktion übergangsweise übernommen hatte. Der Manager will den Angaben zufolge zurück in den Aufsichtsrat und ist bereit, dort den Vorsitz zu übernehmen.

Von dpa