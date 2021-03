Brand in Krankenhauszimmer: 48 Patienten gerettet

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Wegen eines Brands in einem Krankenhauszimmer in Bergisch Gladbach sind 48 Patienten aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Eine Patienten wurde am Donnerstagabend laut Polizeiangaben durch das Feuer verletzt und vor Ort versorgt. Rund 47 weitere Menschen wurden durch das Krankenhauspersonal sowie durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet. Die Feuerwehr löschte mit rund 100 Einsatzkräften den Brand. Der betroffene Gebäudeteil ist vorläufig nicht nutzbar. Die Patienten wurden in andere Zimmer des Krankenhauses verlegt.

Von dpa