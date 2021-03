Corona-Inzidenzwert in NRW steigt deutlich auf 121,6

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist der Corona-Wochenwert erneut deutlich gestiegen - von 113,4 am Donnerstag auf 121,6 am Freitag. Dies teilte das Landeszentrum Gesundheit NRW am Morgen mit. Die wichtige Kennziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner an. Laut Robert Koch-Institut hatte der Wert in NRW zuletzt am 17. Januar mit 123,0 höher gelegen.

Von dpa