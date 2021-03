«Aprilwetter» zum Start in die Osterferien in NRW

Essen (dpa/lnw) - Zum Start in die Osterferien müssen sich die Menschen am Wochenende in Nordrhein-Westfalen auf unbeständiges Wetter einstellen. «Auch wenn noch kein April ist, kann man von Aprilwetter sprechen», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Während es am Freitag bei einem Sonne-Wolken-Mix und Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad zunächst noch überwiegend trocken sei, ziehe in der Nacht auf Samstag Regen auf.