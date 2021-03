Iserlohn/Menden (dpa) - Smartphones, Küchengeräte und Schmuck: Ein 43-jähriger Paketdienstmitarbeiter aus Menden soll in großem Stil Paketsendungen unterschlagen haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien fast 200 Artikel in einem Gesamtwert von mindestens 75 000 Euro gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa