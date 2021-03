Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Bei einem Streit im sauerländischen Lüdenscheid ist ein 58-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Freitag mit. Nach bisherigen Ermittlungen war es in einer Wohnung zwischen den Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa