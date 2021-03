Bonn (dpa/lnw) - Das Amtsgericht in Bonn hat einen 23-Jährigen wegen mehrerer Spritztouren mit fremden Autokennzeichen zu 3900 Euro Geldstrafe verurteilt. Dem Mechatroniker wurden in dem Urteil vom Freitag fünffache Täuschung, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Last gelegt.

Von dpa